Более 60 площадок фестиваля "Времена и эпохи" открыты в Москве

В Москве проходит десятый фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящен победам и достижениям России. Более 60 площадок открыты по всему городу.

Данный фестиваль стартовал накануне Дня России, поэтому во время длинных выходных можно будет успеть рассмотреть все площадки. На одном только Тверском бульваре есть сразу несколько локаций. Там есть походный лагерь русской армии и лагерь французов, а еще полевая кухня, площадка для танцев, куда гостей приглашают на первый бал Наташи Ростовой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.