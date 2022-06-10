В парке "Зарядье" стартует масштабный арт-проект

Традиционные узоры народов России украсили парк "Зарядье". В преддверие 12 июня в парке стартует масштабный арт-проект. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Идея проекта – рассказать о богатой культуре народов России. Подробнее об оформлении проекта и панно с 16 фрагментами орнаментов во всей России – в сюжете телеканала Москва 24.