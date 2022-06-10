Загрузка столичных дорог в ближайшие часы вырастет до 9 баллов – ЦОДД

Загрузка московских дорог в ближайшие часы вырастет до 9 баллов. Об этом заявили в ЦОДД.

Центробанк допускает более жесткую денежно-кредитную политику для возврата инфляции к 4% через два года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Три вида пособий на детей можно будет оформить одним заявлением на госуслугах с июля. Об этом заявили в Минцифры.

