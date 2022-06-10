Москвичей предупредили о предпраздничных заторах

В ЦОДД обещают девятибалльные заторы вечером 10 июня. Перед праздничными днями люди поедут за город.

В Дептрансе уже предупредили, где придется стоять дольше всего – это Можайский, Ленинский и Волгоградский проспекты, Варшавское и Каширское шоссе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.