В ЮЗАО благоустроят территорию возле станции БКЛ "Каховская"

На юго-западе Москвы начали благоустраивать территорию возле станции БКЛ "Каховская". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичи получат удобный пешеходный маршрут между двумя станциями метро – "Каховская" и "Севастопольская". Он пройдет по Севастопольской площади, где появится современное общественное пространство. Специалистам предстоит расширить тротуары, заменить асфальт на проезжей части, установить пандусы для маломобильных граждан. О том, как идут работы, – в сюжете телеканала Москва 24.