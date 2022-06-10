Власти Москвы одобрили проект застройки Лужнецкой набережной

В столице одобрили проект застройки Лужнецкой набережной. Там будет многофункциональный комплекс.

ЦОДД в Москве обещает заторы в 9 баллов в конце дня.

Минпросвещения планирует ввести в старших классах дополнительный курс по истории России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

