В Москве открылись мобильные пункты груминга и ветеринарии

В столице открылись мобильные пункты груминга и ветеринарии. Они находятся в разных точках города, где строят площадки для выгула собак.

В проекте участвуют около 30 районов. Передвижные кабинеты будут работать до середины августа. За экспресс-услуги и консультацию ветеринара платить не нужно. Однако записаться на посещение стоит заранее на сайте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.