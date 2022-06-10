Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 и 13 июня

Парковка на столичных улицах будет бесплатной в День России, 12 июня, и на следующий день, 13 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

11 июня парковки будут работать в обычном режиме. Кроме того, все праздничные дни платными останутся парковки со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.