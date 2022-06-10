Москвичам рассказали о режиме работы социальных учреждений в праздники

Жителей Москвы впереди ждут три выходных дня из-за празднования Дня России. С 11 по 13 июня социальные учреждения столицы будут работать по особому графику.

О том, как будут работать взрослые и детские поликлиники, районные центры госуслуг, отделения почты России, – в эфире телеканала Москва 24.