Синоптики заявили, что высокая температура в столице соответствует нормам июля

Синоптики заявили, что текущая температура воздуха в Москве характерна для второго месяца лета. В метро запустили оповещения, что нужно пить много воды и выбирать светлую одежду.

Коммунальщики ежедневно отслеживают температуру и состояние дорог. При необходимости они будут проводить аэрацию. В жару она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.