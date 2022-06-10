Дептранс сообщил о перекрытии участка Каширского шоссе из-за ремонтных работ

На Каширском шоссе из-за ремонта ограничили движение. Как сообщили в Дептрансе, до 15 июня перекрыт боковой проезд трассы от владения № 49 до Москворецкого путепровода. Ограничения действуют с 02:00 до 05:00.

А до конца 2022 года движение будет ограничено в районе Замоскворецкого путепровода. Но при этом сохранится выделенная полоса для автобусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.