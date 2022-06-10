Москвичам рассказали, как будут работать соцучреждения в праздники

В период с 12 по 14 июня горожан ожидают длинные выходные. В связи с этим изменится расписание работы московских организаций и учреждений.

Центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты 12 июня, 11 июня график работы офисов не меняется. Районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

