Движение транспорта ограничат в ЮЗАО И ЗАО в праздничные выходные

В праздничные выходные в столице пройдет III этап велогонки "Пять колец Москвы". 11 июня с 11:00 до 16:30 будет полностью перекрыт участок улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта и участок Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Это связано с проведением этапа "Воробьевское кольцо".

Парковки будут работать в привычном режиме только 11 июня. Однако 12 и 13 июня на всех улицах Москвы можно будет припарковаться бесплатно. Важная деталь – парковки со шлагбаумом во все дни останутся платными.

Подробнее обо всех изменениях на дорогах и парковках – в сюжете канала Москва 24.