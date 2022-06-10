Новая пляжная зона открылась на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале открылась новая пляжная зона. Теперь там есть бассейны с подогревом, шезлонги, зонтики, а также комфортные раздевалки и душевые.

Обещают, что работать пляж будет не только все лето, но и первые два месяца осени. Входной билет в зону отдыха стоит от тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.