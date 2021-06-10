В Москве подвели итоги строительства административных, социальных и культурных объектов

В Москве в четверг обсудили вопросы строительства и подвели итоги первых месяцев года.

В частности, речь шла о новом порядке государственного надзора, который изменился после реформы контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, подвели итоги строительства важных административных, социальных и культурных объектов.

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Востратенко рассказал, сколько социальных объектов было сдано в эксплуатацию с начала года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.