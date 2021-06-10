Тверскую улицу частично перекроют в выходные

Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы будут частично перекрыты с 11 по 14 июня. Об этом напомнили в столичном департаменте транспорта.

"С 23:00 11 июня до 05:00 14 июня будут перекрыты участки Тверской и 1-й Тверской Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы", – говорится в сообщении.

На данных участках заменят асфальт. Водителям рекомендуют объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцу, а также по Малой Дмитровке, улицам Долгоруковской, 1-й и 2-й Брестской, 2-й и 3-й Тверской-Ямской, Александра Невского, Большой Грузинской и по улице Грузинский Вал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.