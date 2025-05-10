Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Около 14 объектов образования, медицины и спорта появятся на севере столицы на месте бывших промзон. Их возведут по программе комплексного развития территорий. Речь идет об участках в Беговом, Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском и Хорошевском районах, а также в Восточном и Западном Дегунине. После их появления в округе появится почти 57 тысяч новых рабочих мест.

Московские школы искусств внедряют современные технологии. Ученики на занятиях применяют графические редакторы и нейросети. Дети осваивают навыки работы в 3D-моделировании, гейм-дизайне, а также анимации и мультипликации.

Более 60 тысяч человек посетили тренировки проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" с начала года. Зимой самым популярным направлением было катание на коньках. Кроме того, все желающие могли присоединиться к лыжным тренировкам и фитнесу.