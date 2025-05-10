Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 18:30

Город

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки запустили в Москве

Реконструкцию битвы около венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот"

Москва привлекла сотни тысяч иностранных туристов во вторые майские праздники

Конный церемониал всадников Кремлевской школы прошел на ВДНХ

Собянин рассказал об обновленной ко Дню Победы экспозиции Музея героизма на ВДНХ

Автопробег ретроавтомобилей завершился на Поклонной горе

"Сити. Едим": рестораны в районе Парка Горького

Новый путепровод построят над Южной рокадой в Москве

Новая экспозиция заработала в Музее героизма на ВДНХ

Около 14 объектов образования, медицины и спорта появятся на севере столицы на месте бывших промзон. Их возведут по программе комплексного развития территорий. Речь идет об участках в Беговом, Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском и Хорошевском районах, а также в Восточном и Западном Дегунине. После их появления в округе появится почти 57 тысяч новых рабочих мест.

Московские школы искусств внедряют современные технологии. Ученики на занятиях применяют графические редакторы и нейросети. Дети осваивают навыки работы в 3D-моделировании, гейм-дизайне, а также анимации и мультипликации.

Более 60 тысяч человек посетили тренировки проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" с начала года. Зимой самым популярным направлением было катание на коньках. Кроме того, все желающие могли присоединиться к лыжным тренировкам и фитнесу.

Читайте также
городобразованиеобществоспортвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика