Москвичам напомнили об измененном графике работы поликлиник

10 мая московские взрослые поликлиники будут принимать посетителей по графику субботы – с 09:00 до 18:00. 11 мая они закроются в 16:00. Кабинеты ОРВИ работают так же, как и поликлиники. Обратиться в травмпункты можно с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Детские поликлиники открыты 10 мая с 09:00 до 15:00, в эти же часы можно вызвать врача на дом. 11 мая маленьким пациентам доступна только помощь на дому. Кабинеты ОРВИ в эти выходные готовы принимать пациентов с 09:00 до 15:00.

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