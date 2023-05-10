Новая зона отдыха с прудом и парком появится в Хамовниках в 2024 году, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. По его словам, это будет комфортное пространство в центре города, где можно приятно провести время на деревянной террасе у воды.

Так, для любителей здорового образа жизни и спорта сделают беговую дорожку. Кроме того, по берегам пруда высадят около 100 деревьев и больше тысячи кустарников. А в вечернее время в парке будет работать специальное ландшафтное освещение.

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