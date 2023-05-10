Новости часа: семь участков столичных набережных обновят до 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве обновят семь участков набережных до 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 20 уголовных дел завели из-за лесных пожаров в Свердловской области. Таковы данные регионального МЧС.

К выходным температура воздуха в Москве превысит 20 градусов. Об изменении погодных условий рассказали синоптики.