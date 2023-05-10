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Происшествия

Новости часа: семь участков столичных набережных обновят до 2026 года

Новости часа: семь участков столичных набережных обновят до 2026 года

"Актуальный репортаж": финал чемпионата битвы роботов пройдет в Москве

Собянин рассказал о капремонте Ледового дворца "Крылатское"

Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Новую станцию метро откроют между Коммунаркой и Бутово

Новости часа: пять станций метро от "Автозаводской" до "Орехово" открыли в столице

Строящаяся станция метро "Пыхтино" готова на 70%

Свыше 20 км набережных реконструируют в столице за три года

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве обновят семь участков набережных до 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 20 уголовных дел завели из-за лесных пожаров в Свердловской области. Таковы данные регионального МЧС.

К выходным температура воздуха в Москве превысит 20 градусов. Об изменении погодных условий рассказали синоптики.

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