Москвичи показали фото красивого заката

Ветреный холодный день в Москве завершился южным закатом. Телезрители делятся фотографиями из разных районов. Желто-оранжевый градиент в небе сегодня был в Ясеневе и Бирюлеве.

А в Тимирязевском районе к солнечным цветам добавились еще пастельные розово-фиолетовые оттенки. В самом центре столицы было не менее красиво. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.