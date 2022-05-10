Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничат

С завтрашнего дня будет ограничено движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Это связано с реконструкцией развязки на юге Москвы.

Для проезда оставят пять полос – за счет переразметки проезжей части. Такая схема движения сохранится на все лето. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.