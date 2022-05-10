В Москве продлили отопительный сезон. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Батареи будут согревать горожан до середины мая. Обычно отопление отключают в конце апреля-начале мая, но в этом году ситуация изменилась из-за холодов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.