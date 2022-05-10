Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничат с 11 мая

С 11 мая в Москве будет ограничено движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Это связано с реконструкцией развязки на юге Москвы.

Масштабные работы ведутся и на западе – там начали строить дублер Боровского шоссе. Дорога соединит Внуковское поселение с Ново-Переделкино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.