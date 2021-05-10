Москвичам рассказали о наказании для тех, кто ставит мангалы в неположенном месте

В Москве оборудовано более 240 площадок для проведения пикников, некоторыми можно пользоваться бесплатно. Тем же, кто ставит мангал в неположенном месте, придется понести наказание.

Какой штраф грозит нарушителям – в сюжете телеканала Москва 24.