В Москве подготовили большую программу мероприятий в преддверии Дня космонавтики. На Северном речном вокзале 12 апреля можно будет отправиться в виртуальное путешествие в космос. Посетители смогут прогуляться в VR-очках, поиграть с робособакой или создать макет солнечной системы.

На Южном речном вокзале покажут документальный фильм о космосе и проведут познавательные лекции от Московского планетария.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.