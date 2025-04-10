10 апреля, 07:45Город
В Москве подготовили большую программу мероприятий в преддверии Дня космонавтики
В Москве подготовили большую программу мероприятий в преддверии Дня космонавтики. На Северном речном вокзале 12 апреля можно будет отправиться в виртуальное путешествие в космос. Посетители смогут прогуляться в VR-очках, поиграть с робособакой или создать макет солнечной системы.
На Южном речном вокзале покажут документальный фильм о космосе и проведут познавательные лекции от Московского планетария.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.