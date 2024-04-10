Коммунальщики начали очистку монументов на аллее Космонавтов

На аллее космонавтов началась промывка монументов ко Дню Космонавтики. Так, от зимней грязи уже очистили памятники Циолковскому и Юрию Гагарину.

По словам заместителя генерального директора ГБУ "Автомобильные дороги северо-восточного административного округа" Марины Рязановой, монументы отмывают в три этапа. Сначала их обрабатывают бескислотными и бесщелочными средствами, затем ополаскивают водой, а в конце насухо вытирают.

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