10 апреля, 07:30Город
Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут на ВДНХ и аттракционе "Солнце Москвы"
На аттракционе "Солнце Москвы" и ВДНХ на протяжении нескольких дней будет идти праздничная программа, посвященная Дню космонавтики. Так, 11 апреля посетителей будет ждать выставка картин с дополненной реальностью. 12 апреля для гостей подготовили кинопоказы, викторины и световое шоу.
А 13 апреля пройдут лекции об астрологии и научные мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но на некоторые из них требуется регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.