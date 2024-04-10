Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут на ВДНХ и аттракционе "Солнце Москвы"

На аттракционе "Солнце Москвы" и ВДНХ на протяжении нескольких дней будет идти праздничная программа, посвященная Дню космонавтики. Так, 11 апреля посетителей будет ждать выставка картин с дополненной реальностью. 12 апреля для гостей подготовили кинопоказы, викторины и световое шоу.

А 13 апреля пройдут лекции об астрологии и научные мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но на некоторые из них требуется регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.