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10 апреля, 07:30

Город

Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут на ВДНХ и аттракционе "Солнце Москвы"

Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут на ВДНХ и аттракционе "Солнце Москвы"

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На аттракционе "Солнце Москвы" и ВДНХ на протяжении нескольких дней будет идти праздничная программа, посвященная Дню космонавтики. Так, 11 апреля посетителей будет ждать выставка картин с дополненной реальностью. 12 апреля для гостей подготовили кинопоказы, викторины и световое шоу.

А 13 апреля пройдут лекции об астрологии и научные мастер-классы. Участие в мероприятиях бесплатное, но на некоторые из них требуется регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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