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10 апреля, 22:15

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Москвичам рассказали, когда завершится модернизация развязки МКАД с Липецкой улицей

Москвичам рассказали, когда завершится модернизация развязки МКАД с Липецкой улицей

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Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

На пересечении МКАД с Липецкой улицей в данный момент модернизируют развязку. Чтобы заторов в этом районе было меньше, там строят и реконструируют почти 10 километров дорог, возводят семь путепроводов и тоннель.

Ранее Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию этой развязки на юге Москвы. В ходе осмотра работ мэр заметил, что в этом районе столицы наблюдается напряженная транспортная ситуация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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