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10 апреля, 15:15

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Москвичам рассказали о реконструкции развязки МКАД в районе Липецкой улицы

Москвичам рассказали о реконструкции развязки МКАД в районе Липецкой улицы

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На пересечении МКАД с Липецкой улицей в данный момент модернизируют развязку. Чтобы заторов в этом районе было меньше, там строят и реконструируют почти 10 километров дорог, возводят семь путепроводов и тоннель.

Ранее Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию этой развязки на юге Москвы. В ходе осмотра работ мэр заметил, что в этом районе столицы наблюдается напряженная транспортная ситуация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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