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Воздух в Москве в марте 2023 года стал чище по сравнению с предыдущим годом – Бирюков

Воздух в Москве в марте 2023 года стал чище по сравнению с предыдущим годом – Бирюков

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Воздух в Москве в марте 2023 года был значительно чище, чем год назад. В частности, снизились концентрации оксида углерода и диоксида азота. Об этом журналистам сообщил заммэра Петр Бирюков.

По словам заммэра, на это повлияла частая смена погоды с порывистым ветром и осадками. В атмосфере снизилась концентрация основных загрязняющих веществ. Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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