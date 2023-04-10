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Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте промыли в преддверии Дня космонавтики

Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте промыли в преддверии Дня космонавтики

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В Москве продолжается традиционный месячник весеннего благоустройства. В преддверии Дня Космонавтики коммунальные службы проводят профилактическую промывку монументов.

Так, на Ленинском проспекте уже очистили памятник Юрию Гагарину. Теперь специалисты приступили к промывке памятников на Аллее Космонавтов.

Памятники моют как вручную, так и с помощью установок, подающих воду под давлением. Технология промывки зависит от того, из каких материалов они сделаны и их состояния. Специалисты проверяют, нет ли повреждений и ржавчины. В случае стойких загрязнений они используют нейтральные моющие средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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