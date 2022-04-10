В Москве проводят уборку после зимы

Москву очищают от грязи, которая накопилась за зиму. В городе моют дороги, тротуары и дома. Фасады зданий на самых оживленных улицах в центре столицы поливают с помощью спецтехники.

Еще одно направление уборки – парки и скверы. Там коммунальщики прометают дорожки, очищают от пыли памятники и фонтаны. Заодно проверяют системы подачи воды и проводят необходимый ремонт. Фонтаны в городе должны включить к майским праздникам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.