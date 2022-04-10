Жители Пресненского района жалуются на проблемы с парковкой

Жители Пресненского района жалуются, что их резидентные соглашения просто не работают – поставить свою машину на казалось бы законное и оплаченное место получается не всегда. Парковка рядом с домом очень часто забита чужими автомобилями. Обращения в различные инстанции пока ни к чему не привели.

Кто может решить данную проблему? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.