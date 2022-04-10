Москвичи дождались настоящей весны. В столице солнечно и до +12 градусов. Такая погода идеально подходит для прогулок.

Как провести теплые выходные в городе, что подготовили парки и как работает в этом сезоне велопрокат? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.