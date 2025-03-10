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10 марта, 18:30

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Новости Москвы: еще пять доходных домов признали памятниками архитектуры

Новости Москвы: еще пять доходных домов признали памятниками архитектуры

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Сразу пять доходных домов в Москве признали памятниками архитектуры регионального значения. Теперь все они находятся под охраной государства. Среди объектов – голубой дом-терем на Спартаковской улице, построенный в неорусском стиле. Новый статус получил и дом Осипа Вильнера, возведенный вдоль Старой Басманной улицы. Здание в стиле модерн отличается большими витринными окнами. Также в список попал особняк в Большом Харитоньевском переулке в стиле эклектики. Кроме того, памятниками признали дома в Денежном и Столовом переулках.

На Левобережной улице в районе Ховрино установили мемориальную доску Герою России Виталию Табачникову. Он – участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Табличка выполнена из бронзы и представляет собой скульптурное изображение полковника на фоне неба и его боевой машины – вертолета Ка-52.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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