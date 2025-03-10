Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Два участка нежилой застройки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе КРТ, сообщил Сергей Собянин. На улицах Степана Супруна и Херсонской будут созданы современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой.

"С 2022 года инвесторы, готовые создавать производства в столице, могут получить землю для строительства за символическую плату – 1 рубль в год. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. На севере столицы инвестор возведет комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут работать 400 человек. Для этого город предоставил ему в аренду участок площадью 1,6 гектара по льготной ставке", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Инвестор продолжает строительство школы и детского сада в Рублево-Архангельском. Совокупная площадь образовательных объектов на 1 380 мест составит почти 28 тысяч квадратных метров.