Территорию возле станции "Зюзино" БКЛ закончат благоустраивать в июне

Благоустройство территории около станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро завершат до конца июня. Работа была многоступенчатой.

Первый этап продлился два года. В порядок привели улицу Каховка и часть Перекопской улицы. Теперь занимаются улицами Матушкина и Херсонской. Основная задача – сделать территорию максимально комфортной и функциональной.

Работы по благоустройству на втором этапе выполнили уже на 75%. Под землю убрали провода, проложили дополнительные водостоки, а также уже поменяли тротуарное покрытие на площади более девяти тысяч квадратов. В данный момент рабочие заканчивают обустройство наземных пешеходных переходов с контрастным освещением. Там установили и более 70 современных фонарей со светодиодами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.