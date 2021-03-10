Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала музей "Усадьба Фряново"

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала историко-краеведческий музей "Усадьба Фряново". Первой правильный ответ прислала телезрительница Надежда.



Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.