Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открыта новая дорога от Дальней улицы до Промышленной, которая разгрузит движение на юге Троицка, сообщил Сергей Собянин. В ходе работ расширили существующие улицы, сделали выезды из жилых кварталов, установили светофоры и установки.

"Масштабные инвестиционные проекты позволяют развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В 2024 году для реализации предоставлено рекордное количество земли – более 360 гектаров. В рамках одного из масштабных инвестиционных проектов в Южном Бутове появится завод по производству пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи квадратных метров. Инвестор вложит в реализацию этого проекта 0,9 миллиарда рублей" – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2024 году девелоперы построили в ТиНАО семь детских садов, где могут обучаться более чем 1,8 тысячи дошкольников. Новые детские сады появляются в жилых кварталах и местные жители получают дошкольное образование в пешей доступности от дома.