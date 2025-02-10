Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют почти на 2 месяца

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей с 18 февраля по 14 апреля. Как сообщили в пресс-службе ФСО, в этот период там проведут плановые технические работы.

Подобные профилактические мероприятия проводят каждые два года, однако детали процедуры традиционно не раскрываются. Доступ будет ограничен не только в сам Мавзолей, но и к некрополю у Кремлевской стены.

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