Порядка 1,5 млн человек посетили фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" посетили около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сотни мероприятий прошли на площадках в разных районах города. Большой интерес москвичей вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги. Гости фестиваля участвовали также в настольных играх и чайных церемониях и посещали уличные представления.

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