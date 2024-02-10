Поздравление с китайским Новым годом появилось на Останкинской башне

Останкинская башня стала красной в честь китайского Нового года. На фасаде появился поздравительный текст и изображение дракона.

В столице организовали праздничные мероприятия. На Тверском бульваре можно прогуляться по тоннелю, украшенному красными и золотыми подсветками. В Камергерском переулке открыта ярмарка китайских блюд.

Новый городской вокзал Митьково третьего центрального диаметра откроют уже в этом году, сообщил Сергей Собянин. Он находится на границе Красносельского района и Сокольников. Там уже монтируют конструкции наземной части вестибюля и параллельно занимаются остеклением зала, где стоят турникеты, уточнил мэр.

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