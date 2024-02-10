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Новости

Новости

10 февраля, 21:00

Город

Поздравление с китайским Новым годом появилось на Останкинской башне

Поздравление с китайским Новым годом появилось на Останкинской башне

Москвичам рассказали о мероприятиях в честь китайского Нового года на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

"Мой район. Новости": более 2 тыс временных пунктов вакцинации питомцев откроют в Москве

"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной

Научно-практическая конференция "Океан в городе" открылась в "Москвариуме"

Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом

Фестиваль китайской народной культуры подготовили на ВДНХ

Программу в честь китайского Нового года подготовили в московской усадьбе Деда Мороза

Мероприятия в честь китайского Нового года пройдут в Камергерском переулке

Останкинская башня стала красной в честь китайского Нового года. На фасаде появился поздравительный текст и изображение дракона.

В столице организовали праздничные мероприятия. На Тверском бульваре можно прогуляться по тоннелю, украшенному красными и золотыми подсветками. В Камергерском переулке открыта ярмарка китайских блюд.

Новый городской вокзал Митьково третьего центрального диаметра откроют уже в этом году, сообщил Сергей Собянин. Он находится на границе Красносельского района и Сокольников. Там уже монтируют конструкции наземной части вестибюля и параллельно занимаются остеклением зала, где стоят турникеты, уточнил мэр.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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