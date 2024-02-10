10 февраля, 17:30Город
Фестиваль китайской народной культуры подготовили на ВДНХ
На ВДНХ празднуют Китайский новый год. На главной выставке страны подготовили шоу, мастер-классы и выступления артистов. Открыло праздник театрализованное представление на катке, затем состоялось шествие к павильону № 22, где проходит выставка-реконструкция "Терракотовая армия".
Еще одной площадкой праздника стал многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". Там проходит фестиваль китайской народной культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.