Фестиваль китайской народной культуры подготовили на ВДНХ

На ВДНХ празднуют Китайский новый год. На главной выставке страны подготовили шоу, мастер-классы и выступления артистов. Открыло праздник театрализованное представление на катке, затем состоялось шествие к павильону № 22, где проходит выставка-реконструкция "Терракотовая армия".

Еще одной площадкой праздника стал многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". Там проходит фестиваль китайской народной культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.