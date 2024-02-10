Жителям столицы рассказали о фестивале, посвященном китайскому Новому году

Москва начала отмечать Китайский Новый год. Мероприятия устраивают в разных частях города: центр столицы украсили красными фонариками и яркими инсталляциями. В рамках фестиваля проходят гастрономические ярмарки, выступления уличных театров, тематические мастер-классы и многое другое.

Гостей ждут мастер-классы по каллиграфии, китайской живописи, искусству рисования карамелью. Также на творческих занятиях посетители смогут освоить азы игры на китайских музыкальных инструментах и узнать об истории и традициях чайной церемонии.

В Камергерском переулке открыта ярмарка китайских блюд, где можно попробовать знаменитые пельмени дзяо-дзы, утку по-пекински, сычуанскую стеклянную лапшу, спринг-роллы и гонконгские вафли. А на Тверском бульваре можно прогуляться по тоннелю, оформленному в стилистике Китайского нового года.

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