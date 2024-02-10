Фестиваль в честь китайского Нового года продлится до 18 февраля

Впервые в столице проводят большой фестиваль, посвященный китайскому Новому году. Фестиваль продлится до 18 февраля.

На улицах столицы распустилась сакура, появились китайские фонарики и сказочные драконы. Инсталляцию в виде мифического существа установили на Тверской площади.

Фестивальные площадки расположились также на ВДНХ, на Новом Арбате и Тверском бульваре, в Камергерском переулке. Там можно попробовать чай и традиционные блюда из Китая: утку по-пекински, пельмени дзяо-дзы и спринг-роллы.

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