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10 февраля, 09:30

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Фестиваль в честь китайского Нового года продлится до 18 февраля

Фестиваль в честь китайского Нового года продлится до 18 февраля

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Впервые в столице проводят большой фестиваль, посвященный китайскому Новому году. Фестиваль продлится до 18 февраля.

На улицах столицы распустилась сакура, появились китайские фонарики и сказочные драконы. Инсталляцию в виде мифического существа установили на Тверской площади.

Фестивальные площадки расположились также на ВДНХ, на Новом Арбате и Тверском бульваре, в Камергерском переулке. Там можно попробовать чай и традиционные блюда из Китая: утку по-пекински, пельмени дзяо-дзы и спринг-роллы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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