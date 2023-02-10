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Около 5 тысяч новых указателей установят в Москве в 2023 году

Около 5 тысяч новых указателей установят в Москве в 2023 году

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Найти нужную остановку, поликлинику или музей в столице станет еще проще. В Москве в 2023 году появится около пяти тысяч новых указателей. В городе работают над созданием единой системы навигации.

Все таблички выполнены в одном стиле, их гармонично встраиваются в архитектурное пространство. На них нанесены белые буквы на синем фоне, которые хорошо читаются. А для удобства иностранных гостей текст дублируют на английском языке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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