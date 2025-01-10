Велопешеходный мост открыли в Нагатинском Затоне. Теперь у москвичей появилось множество новых маршрутов для прогулок. Мост связал разделенные затоном части района. Для многих жителей путь до станции метро "Нагатинский Затон" сократился в три раза.

Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская, сообщает МХТ имени Чехова. Она была ведущей актрисой Художественного театра и за 33 года сыграла на сцене десятки главных ролей. Также зрители знают ее по многочисленным фильмам и телесериалам.

Аномальная оттепель пришла в Москву. В ближайшие дни температура будет заметно выше нормы, предупредили в Гидрометцентре. Это касается не только столицы, но и почти всей России.

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