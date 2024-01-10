Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самыми популярными видами транспорта в новогодние каникулы

Московский зоопарк начал принимать хвойные деревья для вольеров животных

Директор Московского зоопарка поделилась кадрами с пандой Катюшей

Новости часа: на участке бывшей промзоны Котляково построят жилье по реновации

Оленя заметили у МКАД на Ярославском шоссе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого бизнеса в 2023 году

Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

Больше 500 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

На месте бывшей промзоны в Царицыне появится современный жилой квартал. Об этом рассказал Сергей Собянин. На месте устаревших объектов промзоны Котляково возведут более 196 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе дома для участников программы реновации.

Порядка 63,5 миллиона поездок совершили пассажиры в праздничные дни на московском транспорте. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, отметил Собянин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмэр МосквыобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика