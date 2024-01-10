Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

На месте бывшей промзоны в Царицыне появится современный жилой квартал. Об этом рассказал Сергей Собянин. На месте устаревших объектов промзоны Котляково возведут более 196 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе дома для участников программы реновации.

Порядка 63,5 миллиона поездок совершили пассажиры в праздничные дни на московском транспорте. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, отметил Собянин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.