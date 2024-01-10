Московский зоопарк начал принимать хвойные деревья для вольеров животных

Московский зоопарк начал принимать елки, пихты и сосны, которые не успели продать перед новогодними праздниками. Первые подаренные деревья уже украсили вольеры животных.

Для животных хвойные деревья полезны, так как можно поточить когти, почесать рога или повалять их. Передать деревья в дар могут только компании. Елки, которыми украшают дома, могут быть опасны для животных. На ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега.

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